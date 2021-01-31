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Хабиб пригласил в Дагестан Уилла Смита

10:28, 01 февраля 2021
Уилл Смит Уилл Смит Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в социальной сети опубликовал фотографию с американским актёром и рэпером Уиллом Смитом. Спортсмен из Дагестана пригласил музыканта посетить его малую родину.

В своём посте Хабиб написал, что был очень рад встрече со Смитом. Также боец назвал актёра легендой.

Жду тебя в Дагестане, — написал Нурмагомедов в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, Хабиб рассказал о подготовке к дебюту в футболе, сопроводив это видео пробежки.

Боец давно известен как любитель футбола. Нурмагомедов смотрит и комментирует значимые матчи, делает прогнозы и иногда выкладывает видео, как играет в футбол с друзьями. В 2018 году он посетил финал чемпионата мира в Москве.

Боец объявил о завершении карьеры в ММА в прошлом году после победы над Джастином Гейтжи.

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