Хабиб пригласил в Дагестан Уилла Смита

https://static.news.ru/photo/bbdae85a-6461-11eb-a1fa-96000091f725_660.jpg Уилл Смит Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в социальной сети опубликовал фотографию с американским актёром и рэпером Уиллом Смитом. Спортсмен из Дагестана пригласил музыканта посетить его малую родину.

В своём посте Хабиб написал, что был очень рад встрече со Смитом. Также боец назвал актёра легендой.

Жду тебя в Дагестане, — написал Нурмагомедов в Twitter.

It was nice to meet you Legend @willsmith

Iâm waiting for you in Dagestan. pic.twitter.com/SZHNFRbksW — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 31, 2021

Как ранее передавал NEWS.ru, Хабиб рассказал о подготовке к дебюту в футболе, сопроводив это видео пробежки.

Боец давно известен как любитель футбола. Нурмагомедов смотрит и комментирует значимые матчи, делает прогнозы и иногда выкладывает видео, как играет в футбол с друзьями. В 2018 году он посетил финал чемпионата мира в Москве.

Боец объявил о завершении карьеры в ММА в прошлом году после победы над Джастином Гейтжи.