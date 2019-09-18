Двукратный чемпион России по боевому самбо, боец смешанных единоборств (ММА) Денис Гольцов в эксклюзивном интервью News.ru поделился впечатлениями от первого Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, а также дал оценку прошедшему бою Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

— Что скажете о фестивале ТАФИСА? Как вам атмосфера мероприятия и масштаб?

— Не скажу, что масштаб супер, но довольно хороший. Надо учитывать ещё количество занимающихся единоборствами в регионе. Мне кажется, что у фестиваля много перспектив и есть куда развиваться. Если бы его сразу провели на ура, то дальше организаторам было бы тяжело переплюнуть самих себя. Тем не менее те гости, которые приезжали, задали тот темп, чтобы в следующий раз можно всё сделать ещё лучше. Если взять самбо, мой вид спорта, то я вижу колоссальный интерес к нему, каждый год всё больше и больше детей идут в секции. Интерес был виден и на ТАФИСА, где я провёл несколько мастер-классов.

— Нет ощущения, что в России несколько затянули с созданием такого фестиваля? Всё же у нас очень давно и страстно любят единоборства.

— Подобных вещей много, на самом деле, просто они приходят узкоспециализированно — по своему виду единоборств. В прошлом году, например, проводилось много мероприятий в честь самбо — виду спорта исполнилось 90 лет. Тогда президент России отметил важность этого вида спорта, а такое внимание дало дополнительный импульс развитию.

— Вы участвовали в турнире Professional Fighters League (PFL). Какие впечатления от него остались?

— Всё было организовано на высшем уровне, что разительно отличается от того, что делают наши организации. Что-то похожее было у RCC (RCC Boxing Promotions), когда я там выступал, по масштабу, по качеству соперников. В Америке большое внимание уделяется каждой мелочи, поэтому и организация там всегда заслуживает самых лестных отзывов.

— В четвертьфинале (бой состоится 31 октября. — News.ru) вашим соперником будет Сатоси Исии, олимпийский чемпион по дзюдо. Как оцените оппонента?

— Это очень опытный оппонент. Если анализировать его прошлые поединки, то можно отметить, что он особо не уступает в ударной технике, «зарубается» с противниками. Посмотрим, кто из нас окажется сильнее, бой покажет.

— У вас возникли некоторые проблемы при получении визы в Америку. Что там произошло?

— Надо учитывать, что в тот момент были весьма напряжённые с политической точки зрения отношения между нашими странами. Было тяжело получить визу, у нас так «зарубили» всю сборную России по вольной борьбе, никого не пустили на чемпионат мира — 2018. И я как раз в тот момент подавал свои документы, но делал это не в нашей стране, а в Казахстане. Не знаю, может это и сказалось в итоге на том, что меня пустили в США. Вся бумажная волокита затянулась у меня где-то на полгода.

— Сильно нервничали по этому поводу?

— Конечно, это напрягало. Приходилось постоянно готовиться, тем более что были достаточно высокие шансы выиграть первый сезон.

— Почему именно самбисты добиваются в единоборствах наибольших результатов? Нурмагомедов, братья Емельяненко.

— Потому что наш вид спорта сам по себе очень универсальный, максимально приближенный к боям. Другого такого вида единоборств просто нет, так как самбо впитало в себя всё самое лучшее от других.

— То есть ребятам из UFC надо плотнее присматриваться к самбистам?

— Да нет, почему? Самбисты просто более универсальны, и их проще переподготовить под того или иного противника. У нас даже в том же сумо самбисты очень неплохо выступают.

— Последнее событие мирового масштаба — это бой Нурмагомедова и Порье. Ожидали ли, что Дастина хватит всего на три раунда?

— У него шансов особо и не было, тем более что у Порье есть проблемы с борьбой, так как он больше ударник. Он даже попал один раз, но этого не хватило. Это показывает в очередной раз, что опыт также имеет значение.

— Кто-то считает, что американец выбрал неправильную тактику на бой.

— Когда человек умеет всё, то выбирай не выбирай, ничего особо не изменится. Если ты его не можешь побороть в любой дисциплине, то за счёт чего просто побеждать Хабиба?

— Кто из бойцов может сравниться с Нурмагомедовым?

— Дональд Серроне. Если он уступит Хабибу, то все увидят, что никого равного просто нет. Пока реальных претендентов на пояс нашего бойца просто не видно.

— Нужен ли Хабибу реванш с Конором Макгрегором?

— Пусть заработают ещё. Они уже готовы к тому, чтобы снова встретиться и устроить шоу.

— Но это ведь уже не будет особо относиться к спорту, так?

— Конечно. Это будет уже чисто финансовая вещь, ничего более.