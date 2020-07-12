Гаджиев рассказал, с кем чемпион UFC Ян проведёт следующий бой

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Ключевыми стали чемпионские раунды, где Усман контролировал соперника даже в клинче, а в заключительной пятиминутке перевёл поединок в партер. По итогам пяти раундов все трое судей признали победу Камару Усмана со счётом 50:45 (двое) и 49:46 и оставили ему чемпионский пояс.

Чемпион Ultimate Fighting Championship Камару Усман победил по очкам Хорхе Масвидаля и отстоял титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Масвидаль начал поединок с жёстких лоу-киков, однако его оппонент перевёл поединок...