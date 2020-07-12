Единоборства

Гаджиев рассказал, с кем чемпион UFC Ян проведёт следующий бой

13:02, 12 июля 2020
Генри Сехудо Генри Сехудо Фото: facebook.com/henrycejudo

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что российский боец Петр Ян после завоевания титула чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) может провести следующий поединок с американцем Генри Сехудо.

Если Сехудо вернется, нас ждет большая история. Бой Сехудо — Ян, несмотря на маленький вес, который обычно не так популярен, взорвет мир ММА, — цитирует Гаджиева ТАСС.

Он отметил, что для обоих бойцов этот поединок принесёт большое количество просмотров и денег.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив легендарного бразильского бойца Жозе Алду.

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