Гаджиев рассказал, с кем чемпион UFC Ян проведёт следующий бой

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что российский боец Петр Ян после завоевания титула чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) может провести следующий поединок с американцем Генри Сехудо.
Если Сехудо вернется, нас ждет большая история. Бой Сехудо — Ян, несмотря на маленький вес, который обычно не так популярен, взорвет мир ММА, — цитирует Гаджиева ТАСС.
Он отметил, что для обоих бойцов этот поединок принесёт большое количество просмотров и денег.
Как сообщал NEWS.ru, российский боец Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив легендарного бразильского бойца Жозе Алду.