https://static.news.ru/photo/428333de-d3be-11e9-b051-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Боец Ultimate Fighting Championship Тони Фергюсон рассказал о стычке с Хабибом Нурмагомедовым и его командой в одном из отелей.

Когда меня окружила команда Нурмагомдова, я сказал: «Что за дела? Они это серьёзно». Эти чуваки — просто кучка задир. Мы недавно обменялись парой слов с Али Абдель-Азизом и он понимает, с кем связался. Я не играю в такие игры. То, что я делаю, реально круто и весело, — рассказал Фергюсон в интервью ESPN.

Также Фергюсон рассказал, что у него была стычка в дверях лифта с тренером Хабиба Нурмагомедова из American Kickboxing Academy Хавьером Мендесом.

Как сообщал News.ru, Фергюсон бросил вызов Нурмагомедову с требованием или защищать пояс в бою с ним, или отдать его.