Евлоев одержал четвёртую подряд победу в UFC на турнире в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/6b916246-5dec-11eb-8fb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/movsarmma

Непобеждённый российский полулегковес Мовсар Евлоев (14-0) победил раздельным решением судей американского ветерана Ника Ленца (30-12-2). Эта победа стала для него четвёртой в UFC.

Ленц начал поединок с жёстких лоу-киков, однако россиянин сумел перевести бой в партер. Американец попытался провести гильотину против Евлоева, но концовку первого раунда российский проспект забрал за счёт контроля и ударов сверху. Вторая пятиминутка прошла в стойке, где Ленц был активнее, а Евлоев точнее.

В заключительном раунде Мовсар достал соперника хорошим хай-киком и разбил ему лицо, однако судейский результат оказался неожиданным. Один из боковых рефери отдал победу Ленцу со счётом 29:28, что совершенно не соответствовало произошедшему в октагоне. Двое других судей с тем же счётом отдали предпочтение россиянину.

Как писал NEWS.ru, встреча российского боксёра Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта может быть перенесена на другую дату. Об этом сообщил промоутер Андрей Рябинский.