«Если тебя засудили, ты проиграл»: Храмцов о поражении Авериной

Олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Максим Храмцов прокомментировал поражение россиянки Дины Авериной в соревнованиях по художественной гимнастике от израильтянки Линой Ашрам.

Я не смотрел соревнований, но видел фрагмент, где израильтянка потеряла свою ленточку, а наша спортсменка выступила без ошибок. Это спорт, тут такое бывает. Я не разбираюсь в художественной гимнастике, но отец мне всю жизнь говорил фразу: «Ты должен выступать так, чтобы тебя не могли засудить, а если тебя засудили, то ты проиграл», — рассказал Храмцов NEWS.ru.

Дина Аверина стала серебряным призёром Олимпийских игр в многоборье, несмотря на то что её соперница в последнем упражнении потеряла ленту. Решение судей вызвало огромный резонанс и массу споров в спортивной общественности.

Как сообщалось ранее, судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная пожаловалась на угрозы в социальных сетях из-за её комментария о победе израильтянки Линой Ашрам в многоборье.