Экс-чемпион UFC Вудли потерпел четвёртое поражение подряд

https://static.news.ru/photo/0a70f5f2-8f7f-11eb-be81-96000091f725_660.jpg Висенте Люке Фото: Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бразильский полусредневес Висенте Люке (20-7-1) победил удушающим приёмом в первом раунде экс-чемпиона UFC из США Тайрона Вудли (19-7-1) в соглавном бою вечера на турнире UFC 260 в Лас-Вегасе.

Вудли сразу вошёл в клинч и попытался удивить соперника ударами плечом, но постепенно Луке перехватил инициативу. Вудли выбрасывал жёсткие удары навстречу, от которых бразильца болтануло пару раз, но затем он уже сам оказался в стоячем нокдауне после жёсткого встречного удара. Луке продолжил добивать соперника, а затем в концовке захватил его шею и провёл удушающий приём Д'Арсе.

Для Вудли это поражение стало четвёртым подряд, а потому может привести к его увольнению из UFC. При этом он впервые в карьере досрочно проиграл в первом раунде.

Как сообщал NEWS.ru, американский боец легчайшего веса Шон О'Мэлли нокаутировал в третьем раунде бразильца Томаса Алмейду на турнире UFC 260 в Лас-Вегасе.