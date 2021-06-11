Эдвардс победил Диаса на UFC 263 в кровавой битве

https://static.news.ru/photo/6714ba5e-cbfd-11eb-aa1e-96000091f725_660.jpg Фото: leon_edwardsmma/Instagram.com

Британский полусредневес Леон Эдвардс (19-3) выиграл кровавую битву полусредневесов на турнире UFC 263 у американца Нейта Диаса (20-13), едва не попав в нокаут на последней минуте.

Диас начал бой в привычной расслабленно-провокационной манере, отворачиваясь от соперника, разговаривая с ним и выбрасывая удары вместо пощёчин. Эдвардса это ничуть не смутило, он зашёл за спину сопернику и стянул его на настил октагона, после чего нанёс несколько ощутимых ударов в голову. Британец продолжил очень собранно работать с дистанции, не обращая внимания на финты стоктонского хулигана. Постепенно он отбил правую ногу Диаса и сумел перебороть его в клинче, периодически переводя бой в партер.

Хотя бой не был титульным или главным, регламент предусматривал пять раундов, но уже к середине схватки лицо Диаса было залито кровью из двух рассечений. В четвёртом раунде Эдвардс потряс Диаса жёстким ударом с левой, а тот в ответ изобразил очередной танец. Пятый раунд вернул бою внезапную интригу, когда на последней минуте залитый кровью Диас потряс Эдвардса, бросился добивать, но тому не хватило времени. По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Эдвардсу со счётом 49:46.

Как стало известно ранее, шотландский боец полутяжёлого веса Пол Крейг победил технической сдачей в первом раунде американца Джамала Хилла, сломав ему руку рычагом локтя на турнире UFC 263.