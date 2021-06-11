Бойцу UFC Хиллу сломали руку болевым приёмом

https://static.news.ru/photo/57471836-cbf5-11eb-aefc-96000091f725_660.jpg Фото: Diego Ribas / globallookpress

Шотландский боец полутяжёлого веса Пол Крейг (15-4-1) победил технической сдачей в первом раунде американца Джамала Хилла (8-1), сломав ему руку рычагом локтя на турнире UFC 263.

Крейг сумел перевести бой в партер в самом начале боя, где поймал соперника на треугольник. Проводя одновременно удушение и давление на правую руку Хилла, шотландец старался завершить бой досрочно, однако его соперник не сдавался. В дело вмешался рефери, заметивший, что рука бойца висит безжизненно и он даже не может постучать ей в знак сдачи.

Стоит отметить, что Крейг одержал уже третью в карьере победу треугольником и за счёт этого приёма нанёс единственное в карьере поражение россиянину Магомеду Анкалаеву.

Как сообщалось ранее, российский боец Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком весе, победил единогласным решением судей канадца Хакима Давуду на турнире UFC в Глендейле (США).