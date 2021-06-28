Хайпанули все: как Моргенштерн повздорил с MMA

Рэпер Моргенштерн и спорт если как-то и связаны между собой, то в первую очередь через конфликт со смешанными единоборствами. Начался он не вчера, но именно 27 июня артист решил из роли жертвы перейти в контратаку. Он опубликовал в Instagram сторис (даже не пост), где ответил сразу всем бойцам ММА, которые предлагали запретить его творчество. Ответ получился, кстати, вполне достойным, но конфликт на этом не исчерпан.

Относительно легко можно жить в 2021 году в Москве, не услышав ни одной песни Моргенштерна, но намного сложнее пройти мимо этого имени. Данный артист, которого в миру зовут Алишер Валеев, находится на очень высоком уровне медийности, светится везде, где только можно. И вот накануне он решил «наехать» на смешанные единоборства.

Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаёте? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю, — написал Моргенштерн.

Хабиб Нурмагомедов khabib_nurmagomedov/instagam.com

Этот выпад взялся не на пустом месте. В последние месяцы на Моргенштерна было совершено немало довольно жёстких выпадов со стороны бойцов ММА, в том числе от таких заметных людей в этом виде спорта, как Александр Шлеменко, Магомед Исмаилов и Хабиб Нурмагомедов.

Шлеменко даже назвал артиста «чертилой» и рассказал, как он заставил молодёжь выключить музыку, когда услышал у себя в Омске слова одной из из песен Моргенштерна.

Я объясню людям, которые не понимают. Если я не скажу своё мнение, если я не скажу, что это чмошное поведение — употреблять наркотики, говорить, что сосать — это талант и так далее... В моей молодости, в моей жизни к такой девушке даже не подходил никто, не дай бог ты с ней будешь целоваться прилюдно — всё, понимаешь? На таких понятиях я рос. Сейчас этот чёрт поёт о том, что это талант, — сказал боец.

Хабиб выразил надежду, что в стране появится какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту «грязь с экранов».

Исмаилов признался, что его «чуть не вывернуло», когда он послушал творчество Моргенштерна. Он полностью поддержал Шлеменко и призвал его «газовать».



Именно реакцией на эту атаку и был пост рэпера в Instagram. На него наехали, он ответил. И надо сказать, что ответил вполне изящно. Разве смешанные единоборства подают всегда только хороший пример? Нет, бывают разные случаи. Это вид спорта, который должен воспитывать здоровый дух в человеке, но далеко не всегда происходит именно так.

После слов Моргенштерна о запрете ММА реакция последовала оперативно от того же Шлеменко. Он сказал порталу Sport24, что к словам рэпера вообще не стоит серьёзно относиться, так как он «хайпится». А запретить ММА Валеев хочет, потому что без бойцов ему будет легче продвигать свои свои «дебильные маргинальные ценности».

Кстати, о ценностях. Недавно стало известно, что Моргенштерн запустил в социальных сетях благотворительный челлендж ради спасения ребёнка, страдающего тяжёлым заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА). За сутки удалось собрать свыше 12 млн рублей, о чём музыкант рассказал в личном Instagram-аккаунте. Так ли уж это «дебильно?».

Ясно, что обмен любезностями между артистом и спортсменом вряд ли к чему-то приведёт. Смешанные единоборства не запретят, творчество Моргенштерна тоже. Ни то, ни другое запретить невозможно. Даже если Алишеру перестанут разрешать проводить концерты в России, он всё равно сможет записывать песни, снимать клипы, зарабатывать миллионы на стримах и прослушиваниях, скачиваниях своих треков. В наше время запретами вообще ничего решить нельзя. Или почти ничего.

Александр Шлеменко Валерий Шарифулин/ТАСС

Моргенштерн «хайпится»? Да, конечно. А что делает Шлеменко? Он делает ровно то же самое. Это абсолютно нормально, это даже правильно и хорошо, они оба публичные люди, которым выгодно, чтобы о них говорили. Сейчас даже о возможном бое между ними заговорили. Моргенштерн сообщил YouTube-каналу Gazgolder, что готов получить по морде от Шлеменко за $20 млн, чтобы было не жалко «остаться тупым». Снова ответ с юмором.

Словом, в этом конфликте нет ничего страшного и необычного. Моргенштерн пишет неоднозначную музыку, которая многим нравится, он привлекает к себе внимание, многим это не нравится, включая некоторых спортсменов. Люди врываются в публичное пространство и добавляют себе очков, подписчиков, медийности. Такие истории были, есть и будут, это шоу-бизнес.