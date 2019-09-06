https://static.news.ru/photo/a132b5a6-d24e-11e9-8cba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу среди мужчин.

Во время торжественной речи исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса AIBA Мохамед Мустасан поблагодарил Россию за радушный приём, передаёт ТАСС .

Вы поддержали нас с огромным энтузиазмом, последние месяцы ситуация в AIBA была непростой, но мы вместе смогли её преодолеть. Именно мировой чемпионат должен доказать всему миру, насколько преданы мы этому виду спорта. Не политика должна быть центром мира, а спорт и все, что его толкает вперёд, — сказал он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также поздравил всех собравшихся с началом чемпионата. Он отметил, что на соревнования заявилось рекордное число спортсменов, действующие чемпионы мира, победители Олимпийских игр.

Для всех уральцев большая честь, что Екатеринбург выбран местом проведения столь престижных соревнований — это знак высокого доверия к нашему региону, которым накоплен большой опыт проведения больших спортивных состязаний, — заявил Куйвашев.

За российскую сборную будут биться: Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Чемпионат завершится 21 сентября.

Накануне в Екатеринбурге прошёл боксёрский турнир промоутерской компании RCC Boxing Promotions. В главном бою вечера узбек Рамшанбек Умурзаков (10-0, 7 КО) по прозвищу Принц победил по очкам филиппинца Ролдана Алдеа (14-8-1, 8 КО) и стал чемпионом Азии по версии WBA, писал News.ru.