В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу среди мужчин.
Во время торжественной речи исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса AIBA Мохамед Мустасан поблагодарил Россию за радушный приём, передаёт
Вы поддержали нас с огромным энтузиазмом, последние месяцы ситуация в AIBA была непростой, но мы вместе смогли её преодолеть. Именно мировой чемпионат должен доказать всему миру, насколько преданы мы этому виду спорта. Не политика должна быть центром мира, а спорт и все, что его толкает вперёд, — сказал он.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также поздравил всех собравшихся с началом чемпионата. Он отметил, что на соревнования заявилось рекордное число спортсменов, действующие чемпионы мира, победители Олимпийских игр.
Для всех уральцев большая честь, что Екатеринбург выбран местом проведения столь престижных соревнований — это знак высокого доверия к нашему региону, которым накоплен большой опыт проведения больших спортивных состязаний, — заявил Куйвашев.
За российскую сборную будут биться: Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).
Чемпионат завершится 21 сентября.
Накануне в Екатеринбурге прошёл боксёрский турнир промоутерской компании RCC Boxing Promotions. В главном бою вечера узбек Рамшанбек Умурзаков (10-0, 7 КО) по прозвищу Принц победил по очкам филиппинца Ролдана Алдеа (14-8-1, 8 КО) и стал чемпионом Азии по версии WBA, писал News.ru.