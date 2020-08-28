Чемпион UFC Миочич хочет попробовать себя в боксе

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич заявил, что дебют в профессиональном боксе интереснее для него, чем защита пояса от Франсиса Нганну, которого он уже побеждал.
Меня не интересует бой с Нганну. Я провёл с ним 25 минут и знаю, как его побить. Я хочу получить новый вызов и провести бой по правилам бокса, — приводит слова Миочича BJPenn.com.
После победы Миочича над Даниэлем Кормье UFC объявила, что следующим обязательным претендентом на титул станет Стипе Миочич.
Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский стал обладателем чёрного пояса по карате.
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