Владимир Зеленский получил чёрный пояс по карате

https://static.news.ru/photo/f8441008-e8fd-11ea-aeba-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский стал обладателем чёрного пояса по карате. Ранее об увлечениях Зеленского этим видом боевого искусства ничего известно не было.

Соответствующий диплом о присуждении чёрного пояса первого дана главе государства вручили в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Кропивницком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Пояс президенту преподнесли воспитанники школы. На нём на японском языке была вышита фамилия «Зеленский».

Отмечается, что президент Украины известен своей любовью к спорту. По словам его тренера Вадима Данильченко, Зеленский занимается тайским боксом и плаванием. Тренировки проходят рано утром 5 раз в неделю.

Также в ходе встречи он встретился с ученицей четвертого класса Арианной Мурженко, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. Девочка внесена в Книгу рекордов Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что российский президент Владимир Путин обещал поддерживать развитие дзюдо в стране. По его словам, в настоящее время этот вид единоборств переживает очередной бум популярности. Сам Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почётным президентом Европейского союза дзюдо, в 2008 году был удостоен звания почётного президента Международной федерации дзюдо. В 2010 году он получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет чёрный пояс по карате.