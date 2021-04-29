16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Чемпион Bellator Немков объяснил, почему не берёт жену на сборы

00:00, 30 апреля 2021
Фото: Вадим Немков/vk.com

Российский боец смешанного стиля, чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, почему не берёт жену и двух дочерей на сборы.

Сейчас жена почитает, скажет: «Да ты офигел?!». Но сборы для этого и проводятся, чтобы спортсмен занимался только подготовкой. А когда есть семья, то где-то будешь отвлекаться, где-то недоспишь днём. Это всё будет складываться в результат. Когда семья дома, то ты только тренируешься и отдыхаешь, полная концентрация, — сказал Немков NEWS.ru.

17 апреля Немков вышел в полуфинал Гран-при Bellator. 28-летний россиянин победил американца Фила Дэвиса в рамках турнира Bellator 257.

В полуфинале он встретится с победителем боя между двумя представителями США — Энтони Джонсоном и Йоэлем Ромеро. Поединок состоится 8 мая.

Он стал чемпионом Bellator 21 августа 2020 года после победы над Райаном Бейдером. На счету россиянина 13 побед и два поражения.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео