Чемпион Bellator Немков объяснил, почему не берёт жену на сборы

https://static.news.ru/photo/7dc3235c-a930-11eb-b8ac-96000091f725_660.jpg Фото: Вадим Немков/vk.com

Российский боец смешанного стиля, чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, почему не берёт жену и двух дочерей на сборы.

Сейчас жена почитает, скажет: «Да ты офигел?!». Но сборы для этого и проводятся, чтобы спортсмен занимался только подготовкой. А когда есть семья, то где-то будешь отвлекаться, где-то недоспишь днём. Это всё будет складываться в результат. Когда семья дома, то ты только тренируешься и отдыхаешь, полная концентрация, — сказал Немков NEWS.ru.

17 апреля Немков вышел в полуфинал Гран-при Bellator. 28-летний россиянин победил американца Фила Дэвиса в рамках турнира Bellator 257.

В полуфинале он встретится с победителем боя между двумя представителями США — Энтони Джонсоном и Йоэлем Ромеро. Поединок состоится 8 мая.

Он стал чемпионом Bellator 21 августа 2020 года после победы над Райаном Бейдером. На счету россиянина 13 побед и два поражения.