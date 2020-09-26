Джермелл Чарло победил Росарио и объединил три чемпионских титула

https://static.news.ru/photo/ab2d4728-0084-11eb-a5ff-fa163e074e61_660.jpg Джермен Чарло Фото: Larry Burton/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

В главном бою вечера на боксёрском турнире в Анкасвилле американский боксёр Джермен Чарло (34-1, 17 КО) победил нокаутом в восьмом раунде доминиканца Джейсона Росарио (20-3-1, 14 КО), отстоял чемпионский титул WBC и завоевал пояса WBA и WBO.

Чарло с первого раунда показал себя хозяином ринга. Рефери даже отсчитал противнику нокдаун после его мощной атаки на второй минуте. Росарио быстро оправился и в дальнейшем захватил центр ринга и выровнял ход боя, но не мог помешать Чарло успешно боксировать в его привычной контратакующей манере. К середине боя Росарио стал систематически пробивать ниже пояса, за что получил замечание от рефери, а в концовке шестого раунда Чарло снова уронил визави на настил ринга.

В самом начале восьмого раунда Чарло срубил Росарио ударом по корпусу. Доминиканец упал очень тяжело, а потом долго не мог прийти в себя, скрючившись от боли.

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