Избил гостя и оскорбил женщин: боец UFC опозорился на кавказской свадьбе

Не успели отгреметь страсти в деле Сергея Харитонова и Адама Яндиева, благополучно закончившегося примирением, как очередной известный боец ММА стал участником разборки, в которой выставил себя в неприглядном виде. Сначала ветеран UFC Гаджимурад Антигулов пил с другом и вызывающе вёл себя на безалкогольной свадьбе, а когда ему сделали замечание, кинулся в драку, но получил достойный отпор. После этого он собрал на улице своих сторонников и вместе с братом жестоко избил обидчика, сломав ему несколько костей лица. NEWS.ru рассказывает подробности очередного криминального скандала с участием бойцов.

Чёрная полоса

Гаджимурад Антигулов в обычной жизни кажется очень скромным бойцом и правоверным мусульманином. Он не оскорбляет своих соперников, много говорит о мусульманском братстве, важности исламских ценностей и благодарит Всевышнего. Ещё два года назад он считался одним из лучших российских полутяжей и с 2013 года вёл победную серию из 14 поединков. Дебют в UFC получился тоже крайне успешным. Он одержал две победы удушающими приёмами в первом раунде и получил премию за «Представление вечера».

Всё перевернулось для него в 2018 году, когда Гаджимурад уступил техническим нокаутом молдованину Иону Куцелабе. Побеждавший досрочно своих оппонентов грозный борец превратился в мишень и проиграл нокаутами и приёмами все четыре поединка в UFC. В последнем из них его добил в конце второго раунда соотечественник Максим Гришин. Для Антигулова это был бой за выживание в лучшей лиге мира. Пока официально не было объявлено о его увольнении, но после четырёх поражений кряду это де-факто решённый вопрос. В карьере бойца затянулась чёрная полоса, прервать которую он решил с помощью алкоголя.

Гаджимурад Антигулов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая свадьба без драки?

2 декабря в Интернете было опубликовано видео драки на свадьбе с участием Гаджимурада Антигулова. Запечатлённое на кадрах свидетели происходящего пояснили в многочисленных комментариях. Антигулов с другом пришёл на свадьбу уже в состоянии алкогольного опьянения, притом что она проходила по мусульманским традициям со строгим запретом алкоголя и в присутствии детей. В ходе празднования Антигулов продолжал выпивать и вёл себя за столом крайне развязно: бросался косточками от фруктов в женщин, нецензурно бранился и порывался кинуть в кого-то тарелкой. Несколько раз гости делали ему замечания, но боец на них не реагировал и продолжать пить.

В какой-то момент один из гостей по имени Расул, который пришёл на свадьбу с детьми, попытался по-хорошему вразумить дебошира и пригласил на беседу его друга. В этот момент у бойца окончательно сдали нервы, он бросился на гостя торжества, но неожиданно получил хорошую двойку в ответ и неловко приземлился на пятую точку. Как позже пояснили в комментариях, Расул серьёзно занимался боксом, что неудивительно. В республике большинство мужчин прошли серьёзную школу единоборств и умеют за себя постоять, а статусом бойца UFC здесь никого не запугаешь.

Дело быстро перешло в массовую драку, в ходе которой Антигулов упал ещё раз и безуспешно пытался добраться до своего обидчика, но так и не смог этого сделать. Серия поражений продлилась до пяти, однако боец решил собрать группу поддержки во главе со своим братом и устроить реванш уже на улице. Самое худшее в этой истории только начиналось.

Кровь за кровь

Как рассказывают очевидцы, брат Антигулова сбил Расула с ног и принялся жестоко топтать ногами. В результате у него были сломаны лицевая кость, скулы, верхняя челюсть, а сам парень лежит в больнице. Антигулов также участвовал в избиении, а после случившегося вместе с братом скрылся и отключил телефон. Поговаривают, что братья пытались выйти на связь с родственниками потерпевшего и предложить маслиат (примирение через посредников, распространённое на Северном Кавказе), однако предложение было категорически отвергнуто.

У Расула есть влиятельные родственники, которые могут за него постоять и намерены заставить ответить за свои поступки скрывшихся братьев Антигуловых. Правда, не уточняется, произойдёт ли возмездие по закону с привлечением правоохранительных органов или на насилие будет ответ с ещё большим насилием, как это нередко бывает на Кавказе. Впрочем, эта история уже позволяет сделать несколько выводов:

1. На чужой праздник не стоит приходить со своим алкоголем и со своими правилами.

2. Если ты боец UFC, это не значит, что тебя будут бояться в Дагестане и не смогут дать сдачи.

3. Поздно идти на мировую, когда ты устроил беспредел и искалечил человека.