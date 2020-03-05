Петербуржец Алексей Буторин — один из самых ярких ударников в российских ММА. Он не всегда выбирает эффективную тактику, но показывает зрелищные бои и отправляет соперников в нокауты. После поражения в титульном поединке от Довлтжана Ягшимурадова он вернётся в дело 27 марта на турнир в Санкт-Петербурге. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Буторин рассказал о выводах из поражения, предстоящем сопернике, сходстве с Лениным и восхищении Жоржем Сен-Пьером.

— С каким настроем готовитесь к бою после поражения в поединке за титул? Готовы ли начать новую гонку за поясом?



— Готовлюсь с хорошим настроением, что грустить-то. О новом походе к титульному бою говорить и думать рано, сначала нужно закрыть поражение.

— Чего вам не хватило в бою с Довлетжаном Ягшимурадовым?



— Про то, что не хватило навыков борьбы, говорить, думаю, не стоит, это очевидный факт. Слишком много экономил. Это был мой первый пятираундовый бой, поэтому не смог грамотно рассчитать силы и поймать момент, когда нужно было включаться, плюс слишком осторожничал, так как знал, что Довлетджан готов и ждёт этого. У него был надёжный план на бой, и он его выполнил на сто процентов, а я, к сожалению, не смог.

— Показалось, что у вас не было другого плана, кроме открытой зарубы и для вас стало сюрпризом, что соперник уходил от открытого боя?



— Никакого сюрприза не было.

— Как отнеслись к тому, что зрителям не понравился ваш поединок?



— Согласен со зрителями, что тут могло понравиться.

— Борьба уже много лет является вашей слабой стороной? Какие шаги предпринимали по её улучшению? Не было идей потренироваться в Дагестане с сильными борцами или в Америке?



— Так исторически сложилось. Сколько не бьюсь с этим, прогресс практически незаметен. В моём случае месячные сборы ничего не изменят, так как не получится за это время сформировать навык. Куда на сборы не отправляйся и с кем не тренируйся.

— Как относитесь к сопернику Илье Щеглову? В чём видите его сильные стороны?



— К Илье отношусь замечательно. Мы пересекались на турнирах. Всегда приятно с ним пообщаться. Он добрый, весёлый парень. У него хорошая ударная база, он не боится борьбы, может как переводить, так и защищаться. Всё это делает его крайне непростым соперником.

— Насколько в современных ММА могут быть конкурентны бойцы, которые помимо этого имеют основную работу (Щеглов является врачом-стоматологом. — NEWS.ru)? Вы бы могли совмещать занятия спортом с другим родом деятельности?



— Тут очень много зависит от уровня, на котором выступает спортсмен, какие цели перед собой ставит, какую работу он пытается совмещать с тренировочным и подготовительным процессом, какие у него при этом условия труда и так далее. Тут лучше спросить тех, кто совмещает эти два дела. Они смогут дать ответ, исходя из личного опыта, а не заниматься рассуждениями, исходя из своих догадок и предположений.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вам морально проще готовиться к бою с россиянином или иностранцем?



— Для меня, проще готовиться к бою с соперником, с которым лично не знаком.

— Откуда у вас взялось прозвище Русский Викинг? Как вы относитесь к скандинавским странам?



— У меня нет никакого прозвища. Я люблю природу Скандинавии, хотя природа любой страны — это уникальный мир, в который хочется попасть хотя бы ненадолго. К сожалению, не все страны заботятся о сохранении своего природного достояния, что очень печально, потому что такими темпами наши правнуки, а может, уже и внуки, получат в наследство мусорные полигоны, вырубленные леса и пересохшие реки.

— Вам никогда не говорили о внешнем сходстве с Владимиром Ильичом Лениным?



— Стереотипное восприятие: лысый, с бородой, костюма тройки только не хватает.

— Почему вы считаете примером для себя в спорте Жоржа Сен-Пьера, бойца совершенно другого формата, нежели вы?



— А причём тут то, что мы абсолютно разные по своему формату. Я так понимаю, что под этим вы подразумеваете его стиль ведения боя, навыки и умения?

— Именно об этом и речь.



— Сен-Пьер нравится мне своим подходом к тренировочному процессу, дисциплиной, стилем ведения боя и другими качествами.

— Ваш прогноз на бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова? Хотели бы бросить вызов его победителю?



— Аналитик из меня плохой, так как бои мне не особо интересны и я не разбираюсь в них настолько, чтобы делать какие-то прогнозы. В этом бою много «если», но нужно отдать должное бойцам и организаторам, так как этот бой привлекает внимание к турниру и ММА в России в целом.