Болотник отстоял титул чемпиона Европы по боксу и вышел в финал Гран-при

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В Риге прошёл вечер бокса, главным событием которого стал бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в полутяжёлом весе. Латвиец Ричард Болотник (17-5-1, 7 КО) победил единогласным решением судей англичанина Хоси Бёртона (25-2, 11 КО) и отстоял свой титул.

Болотник захватил инициативу с первого раунда и без особого труда прошивал оборону британца размашистыми ударами. Бёртон в свою очередь не мог держать его на дистанции и использовать длину своих рук и проигрывал раунд за раундом. Постепенно Болотник наращивал мощь своих атак, разбил сопернику нос, отправил дважды в нокдаун в девятом раунде, но не смог завершить досрочно бой, на который отводилось десять раундов. Судьи отдали победу Болотнику с разгромным счётом 98:90, 99:90 и 100:90.

Таким образом, латвийский боксёр вышел в финал Гран-при промоутерской компании MTK Global в полутяжёлом весе.

В соглавном бою вечера в первом тяжёлом весе латвийский боксёр Артур Горлов свёл вничью поединок с испанцем Фелипе Нсуэ, который на протяжении шести раундов смотрелся предпочтительнее.

Как писал NEWS.ru, в главном бою вечера на турнире RCC Intro в Екатеринбурге Михаил Рагозин победил по очкам Дмитрия Тебекина.