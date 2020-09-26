Рагозин победил Тебекина в главном бою турнира RCC в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/07b5c490-0015-11eb-bee9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Рагозин Фото: instagram.com/mikhail_ragozin

В Ектеринбурге завершился турнир по ММА RCC Intro. В главном бою вечера в полутяжёлом весе Михаил Рагозин (16-4) победил единогласным решением судей Дмитрия Тебекина (12-6).

Первый раунд прошёл в жёстком размене в стойке, где Рагозин хорошо освоился в роли второго номера и потряс соперника мощным правым боковым, но не сумел развить успех. Во второй пятиминутке Рагозин несколько раз безуспешно пытался преводить бой в партер, но в стойке провёл несколько успешных комбинаций, измотав соперника к концу раунда. Рогозин и дальше имел преимущество и занял доминирующую позицию в партере, но не смог завершить бой досрочно.

В соглавном поединке средневес из Екатринбурга Арсений Смирнов победил техническим нокаутом в третьем раунде Ивана Богданова.

Как писал NEWS.ru, Шамиль Амиров победил техническим нокаутом Дмитрия Бикрёва и завоевал титул Fight Nights в полусреднем весе.