Боксёр Мадиев отстоял титул чемпиона России, сведя бой вничью

https://static.news.ru/photo/d60e8ef2-bd4f-11ea-bc9e-fa163e074e61_660.jpg Магомед Мадиев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве завершился турнир по профессиональному боксу, организованному Федерацией бокса России. В главном бою вечера непобеждённый проспект Магомед Мадиев свёл вничью поединок с Артуром Осиповым и отстоял титул чемпиона России в среднем весе.

Мадиев взял ход боя под контроль за счёт акцентированных серий ударов. Он успешно сокращал дистанцию и зажимал соперника к канатам. Осипов действовал на контратаках, но порой его апперкоты доходили до цели и несли угрозу сопернику. В концовке боя Мадиев стал переводить атаки на корпус, но так и не сумел потрясти соперника. По итогам десяти раундов мнения судей разделились и была присуждена ничья.

В соглавном бою вечера обладатель олимпийской лицензии Альберт Батыргазиев проводил дебютный поединок на профессиональном ринге. После шести раундов его соперник Армен Атаев отказался от продолжения боя. Победа позволила Батыргазиеву стать чемпионом Азии по версии WBA.

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