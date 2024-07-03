Боксер Дрозд принципиально выступил за закрытие лиги поп-ММА Hardcore

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Дрозд

Российский боксер-профессионал и чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru заявил, что принципиально выступает за закрытие лиги поп-ММА Hardcore. Спортсмен отметил, что также можно ввести жесткие ограничительные меры, чтобы больше не случалось таких историй, как с азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым, назвавшим россиянина «свиньей».

Есть часть поп-ММА бойцов, которые пользуются этой славой и ведут себя безобразно и живут также. Я очень сильно за то, чтобы либо запретили поп-ММА, либо таких историй чтобы больше никогда не случалось. Ни таких выходок, ни таких комментариев на публику, — высказался Дрозд.

Боксер уточнил, что и в поп-ММА есть достойные ребята. По его словам, они, добившись популярности, продолжают вести себя достойно. Дрозд считает, что любые спортсмены, в том числе бойцы поп-ММА, должны уважать друг друга.

К слову, у нас в поп-ММА больше все-таки каких-то непонятных лиц, непонятных боев. Там очень много мусора информационного, негатива. Поэтому вместо того, чтобы пытаться разобраться в этом всем, надо все это закрыть сначала, а потом уже думать, что с этим делать, — заключил боксер.

Федерация бокса России ранее обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением на Рзаева, который назвал оппонента «русской свиньей» на турнире Кулачной лиги Hardcore FC. Кроме этого, продолжается проверка в отношении промоутера.