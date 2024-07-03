Прокуратура проверит бойца ММА, который назвал оппонента «русской свиньей» Генпрокуратура проверит бойца ММА Рзаева после жалобы Федерации бокса России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением на бойца ММА Джавида Рзаева, который назвал оппонента «русской свиньей», говорится в сообщении в Telegram-канале федерации. Инцидент произошел 22 мая на турнире Кулачной лиги Hardcore FC.

Федерация бокса России проводит проверку по обстоятельствам, произошедшим 22 мая 2024 года в рамках Кулачной лиги Hardcore FC. По результатам проверки Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца Рзаева Джавида Сейиди Оглы, — говорится в сообщении.

В федерации отметили, что продолжается проверка в отношении промоутера.

Ранее сообщалось, что 2 июля в ходе очередного боя промоушена ММА Hardcore произошел скандал: после схватки боец Джавид Рзаев по прозвищу Костюм из Дубая устроил скандал с российским бойцом Артуром Кулинским, который стоял в зале. Скандалисты обменялись оскорблениями, однако после того, как Кулинский обозвал азербайджанца «китайским костюмом», тот перешел границы.

Ты русская свинья! — сказал Рзаев.

Позже боец неоднократно извинился, в том числе перед Кулинским.