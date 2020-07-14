Бойца MMA зарезали на его юбилее

https://static.news.ru/photo/55987e36-c682-11ea-a6f9-fa163e074e61_660.jpg Жаро Шеперд Фото: jaynightmare_mma/instagram.com

Бывший боец смешанных единоборств, выступавший в Bellator, бриатнец Жаро Шеперд был убит после вечеринки, посвящённой его 30-летнему юбилею.

Как сообщает TMZ.com атлет был найдён вечером 11 июля со смертельными ножевыми ранениями. Скорая помощь быстро прибыла на место происшествия, но не смогла спасти бойца. По факту случившегося полиция открыла дело об убийстве, но пока находится в поиске свидетелей и преступников.

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