Боец Рэйчел Остович ушла из UFC

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Спортивная организация UFC расторгла контракт с бойцом в самом лёгком весе Рэйчел Остович после её третьего подряд поражения.

Остович дебютировала в Ultimate Fighter Championship в 2017 году, тогда она одержала победу ад Каринэ Геворгян. Затем в её карьере последовали три поражения подряд. 28 ноября она уступила Джине Мазани из-за технического нокуата в третьем раунде, пишет Sports.Ru.

Дальнейшие планы спортсменки после увольнения пока неизвестны.

На прошедших выходных NEWS.ru писал, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил о предстоящих массовых сокращениях среди бойцов организации.

Уайт пообещал, что до конца 2020 года из промоушена будут вычеркнуты имена 60 бойцов. Так, поклонники UFC больше не увидят выступления кубинца Йоэля Ромеро. Он станет одним из тех, из-за кого ростер бойцов «слишком раздут».

В настоящее время в реестре организации присутствуют имена более 640 бойцов из 71 страны мира.