Дэйна Уайт пообещал «чистки» в UFC

https://static.news.ru/photo/28fb9c16-3796-11eb-8c63-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил о предстоящих массовых сокращениях среди бойцов организации.

Своё заявление он сделал на пресс-конференции после турнира UFC Vegas 16, сообщает MMA Junkie.

Уайт пообещал, что до конца 2020 года из промоушена будут вычеркнуты имена 60 бойцов. Так, поклонники UFC больше не увидят выступления кубинца Йоэля Ромеро. Он станет одним из тех, из-за кого ростер бойцов «слишком раздут».

В скором времени вы увидите немало увольнений, — отметил глава UFC.

В настоящее время в реестре организации присутствуют имена 649 бойцов из 71 страны мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва покидает октагон. Он объявил о завершении карьеры. Знаменитый бразилец принял такое решение после поражения нокаутом ямайцу Юрайе Холлу. 45-летний Силва отметил, впрочем, что даже несмотря на неудачный бой, он чувствует себя счастливым.