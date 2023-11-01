Российский боец ММА объяснил, почему его коллеги поддержали Палестину Максим Дичвнич заявил, что для российских бойцов-мусульман религия важнее страны

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Боец смешанных единоборств (ММА) и бывший чемпион М-1 в легком весе Максим Дивнич в интервью NEWS.ru объяснил, почему российские мусульманские спортсмены в массовом порядке акцентируют внимание на проблемах Палестины в конфликте с Израилем, но избегают темы специальной военной операции (СВО), в которой принимают участие вооруженные силы России. С точки зрения Дивнича, для бойцов-мусульман религия важнее, чем государство.

Этот вопрос нужно задавать бойцам-мусульманам. Мы видим тенденцию, что большая часть публичных людей из мира ММА вообще не поддерживает Россию. Умалчивают. Зато яростно поддерживают Палестину, посмотри в социальные сети, у всех флаги Палестины, все выкладывают сторис, как они переживают за Палестину. Мотив понятен. Для этих людей религия и вера стоит на первом месте. Она важнее, чем вопрос государства, – сказал Дивнич.

После начала боевых действий в Израиле и Секторе Газа российские бойцы смешанного стиля Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Магомед Исмаилов и другие публично или через соцсети высказались в поддержку Палестины.