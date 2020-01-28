Американский боец, выступавший в организации World Series of Fighting, Бен Фодор, известный как супергерой Феникс Джонс и работавший добровольным дружинником, патрулирующим улицы Сиэтла, арестован за торговлю наркотиками.
Как сообщает телеканал KOMO, 21 ноября боец в одном из кафе сети Starbucks продал 7 граммов наркотического вещества агенту полиции. После их второй встречи и продажи ещё одной партии Фодора арестовали вместе с подельницей. Слушания по делу Фодора назначены на 3 февраля.
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