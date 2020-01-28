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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи с гибелью пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.

Это очень грустные новости. Когда я приехал в Америку, Коби уже был одной из ярчайших звёзд. Он творил невозможное, а его талант выходит за рамки спорта. Я хотел бы встретиться...