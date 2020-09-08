Боец Минеев: большая честь выступать на турнире памяти Нурмагомедова

Известный российский боец ММА Владимир Минеев признался, что для него является честью участвовать в турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Я знал Абдулманапа лично, знал, что у него была идея сделать противостояние двух лиг. Для меня большая честь выступать на этом турнире. Против меня будет выступать сильный спортсмен (Даурен Ермеков). Уверен, дядя Манап порадуется за нас сверху, — сказал Минеев на пресс-конференции, посвящённой предстоящему турниру памяти отца Хабиба Нурмагомедова.
Турнир состоится 9 сентября в Москве.
Ранее президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, кто на его взгляд является фаворитом в главном поединке турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова между россиянином Владимиром Минеевым и Дауреном Ермековым из Казахстана, писал NEWS.ru.
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