Бей своих, чтоб французы боялись: дзюдоисты уступили лидерство в Европе

В Праге при пустых трибунах завершился чемпионат Европы по дзюдо, ставший главной проверкой сборной России в этом усечённом из-за пандемии сезоне. По итогам соревнований в Чехии российская команда завоевала семь медалей, три из которых высшей пробы. Однако в общекомандном зачёте россияне утратили лидерство, так как французы благодаря блестящему выступлению женской команды завоевали пять золотых медалей. NEWS.ru оценивает выступления российских дзюдоистов и их готовность к Олимпиаде.

Российское дерби с грузинским акцентом

Чемпионат Европы важен был не только как предолимпийская репетиция, но и как турнир, где разыгрывались важные квалификационные очки. При этом Международная федерация дзюдо в условиях пандемии позволила каждому спортсмену записать в рейтинг лучший результат из двух последних чемпионатов Европы. Сборная России выступила в Чехии в сильнейшем составе. Регламент позволял заявить по девять спортсменов в семи весовых категориях у мужчин и женщин, а потому в некоторых весах Россия не была представлена совсем, а в некоторых выставила по два сильнейших представителя.

Наилегчайшая весовая категория у мужчин до 60 кг в последнее время считается нашей с тех пор, как в 2012 году Арсен Галстян завоевал здесь первую золотую медаль в новейшей истории российского дзюдо. С его победы и началось восхождение богатой на таланты команды в «президентском» виде спорта. Спустя четыре года успех Галстяна повторил Беслан Мудранов, а ему на смену пришёл живущий в Оренбурге уроженец Грузии, где школа дзюдо славилась ещё в советские времена, Роберт Мшвидобадзе. В этом олимпийском цикле он выиграл чемпионат Европы, дошёл до финала на чемпионате мира, а потому по праву считался одной из главных олимпийских надежд в дзюдо и получил первый номер посева на турнире в Чехии.

Роберт Мшвидобадзе и Яго Абуладзе CTK Photo/Vit Simanek/Global Look Press

Другой россиянин и тоже грузинского происхождения, представитель Московской области Яго Абуладзе двигался навстречу товарищу по команде с другой стороны сетки. И если Мшвидобадзе каждая победа давалась с превеликим трудом через «голден-скор» (схватка до победного очка по истечении основного времени. — NEWS.ru), то Абуладзе свои три схватки выиграл более убедительно. К тому же недавняя встреча этих соперников в финале Гран-при в Будапеште завершилась победой на 12-й минуте более молодого Абуладзе. Борьба и в этот раз получилась очень упорной. Мшвидобадзе первым провёл приём, но его соперник ответил тем же, и лишь на последних секундах основного времени опыт Роберта позволил вырвать ему победу контратакующим действием. Двукратный чемпион Европы выиграл самую важную схватку у принципиального соперника за право представлять Россию на главном старте четырёхлетия.

Кавказский характер принёс Таймазовой взрослую медаль

У женской команды дела в первый день складывались не очень хорошо. Опытные Ирина Долгова и Наталья Кузютина, которые много лет успешно представляют нашу страну на различных крупнейших соревнованиях, в этот раз остались без медалей. Причём за борьбой четырёхкратной чемпионки Европы и призёра Олимпийских игр Кузютиной было наблюдать немного грустно. В схватке за бронзу с молодой испанкой Эстреллой Лопес она легко читала каждое действие соперницы, но не могла ничего с ней сделать, потому что не успевала. Возможно, скорость и лучшая форма Натальи остались позади, а в такой ситуации один опыт уже не поможет.

Противоположным примером стали задор, гибкость и воля к победе 21-летней осетинки Мадины Таймазовой, для которой это первый взрослый сезон после крайне успешной юниорской карьеры. В бронзовой схватке ей противостояла такая же молодая итальянка Аличе Белланди, которая вела в их личном противостоянии. Начало схватки также осталось за итальянкой, которая несколько раз была близка к тому, чтобы провести успешный бросок, но всякий раз Мадина успевала вывернуться, пока сама на фоне обоюдной усталости не вырвала победу. Таймазова — главное наше открытие этого чемпионата, единственный его призёр в женской сборной России и большая надежда российского дзюдо на ближайшее будущее.

Тяжеловесы не подвели, но этого оказалось мало

Представители тяжёлых весовых категорий Арман Адамян и Инал Тасоев год назад на чемпионате Европы в рамках Европейских игр в Минске завоевали золотую и серебряную награды и считались главными надеждами российского дзюдо и на этом турнире. Среди борцов новой волны им присущи хорошая техника и удивительная для их весовых категорий скорость, однако путь к медалям в Праге оказался для обоих непростым.

В тяжёлом весе Россию представляли сразу два атлета Тамерлан Башаев и Тасоев. Башаеву пришлось в четвертьфинале преодолеть сопротивление главного фаворита соревнований чеха Лукаша Крпалека, а Тасоев в полуфинале провёл очень непростой поединок с грузином Гурамом Тушишвили. Последняя встреча россиян состоялась месяц назад в финале Гран-при в Будапеште, где верх взял Тасоев броском на «иппон». Тасоев и в финале чувствовал себя увереннее и вёл схватку, но в раунде «голден-скор» слишком увлёкся атакой и пропустил бросок соперника. Победа Башаева перевернула ситуацию в тяжёлой весовой категории, и теперь главным претендентом на поездку на Олимпиаду в Токио стал спортсмен, который последние два года довольствовался ролью второго номера.

Но одним финалом тяжеловесов российские успехи в заключительный день соревнований не ограничились. Экс-чемпион Европы в весе до 90 кг Михаил Игольников в финале сражался со своим давним соперником сербом Неманьей Майдовым, который три года назад становился чемпионом мира. Серб был настроен с первых секунд очень агрессивно и, вероятно, перегорел. В одной из атак он так безрассудно рванул вперёд, что Игольникову не составило труда контрброском уложить его на лопатки, зафиксировав досрочную победу.

Единственный в составе сборной России действующий чемпион Европы в весе до 100 кг Арман Адамян считался фаворитом и на этом турнире. Он уверенно одолел трёх соперников на пути к финалу, где встретился с израильтянином Петром Пальчиком, который неожиданно победил прошлогоднего финалиста из Грузии Варлама Липартелиани. Адамян уже побеждал этого соперника, несмотря на то что уступал ему в рейтинге. Попытки Адамяна взять более высокого соперника с наскока успехом не увенчались, о чём ему постоянно сигнализировали тренеры, что нужно сначала раскачать. Но Арман продолжал действовать академично, а Пальчик исполнил бросок уже по истечении основного времени и завоевал золотую медаль.

Яго Абуладзе и Роберт Мшвидобадзе CTK Photo/Vit Simanek/Global Look Press

В итоге сборная России заняла второе общекомандное место, уступив Франции, у которой все пять золотых медалей завоевали женщины.