АСА проведёт 20 августа турнир со зрителями в Польше

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Лига смешанных единоборств Аbsolute Championship Akhmat 20 августа проведёт первый после начала пандемии коронавируса турнир со зрителями в польском городе Лодзь.

Поляки первыми разработали протокол, позволяющий организовать проведение соревнований с болельщиками. Недавно в Польше вступили в силу новые послабления режима, связанного с COVID-19. Правительство страны выпустило рекомендацию, согласно которой спортивные арены могут быть заполнены зрителями на пятьдесят процентов, — приводит слова президента АСА Алексея Яценко пресс-служба организации.

Также он отметил, что координацию турнира будут осуществлять несколько представителей из российского офиса, а участники боёв пройдут тестирование на COVID-19, хотя в Польше это не является обязательным.

В главном бою вечера местный тяжеловес Даниэль Омельянчук сразится с литовцем Томасом Пакуинскасом и в случае победы может оспорить принадлежащий Мухамеду Вахаеву чемпионский титул.

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