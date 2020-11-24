Американский боец Монсон рассказал об ошибках Харитонова и Яндиева

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Известный боец ММА, депутат муниципального совета городского округа Красногорска Джефф Монсон прокомментировал конфликт между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.





Я знаком с обоими парнями, с Харитоновым даже провёл бой. Мне нравятся оба парня, я просто думаю, что они совершили ошибку. Они должны драться в клетке, на ринге, если они хотят драться, я думаю, что это была ошибка, и теперь они оба осознали это. Надеюсь, они больше этого не сделают. Но это безумие. Они — профессионалы, их карьера, их работа — быть сильными и здоровыми, чтобы драться в клетке, на ринге, поэтому, когда они сражаются за его пределами, это вредит карьере. Думаю, они всё поняли, — приводит слова Монсона «Советский Спорт».

Конфликт между Харитоновым и Яндиевым был улажен 24 ноября. Бойцы повздорили 13 ноября в спортивном комплексе «Лужники». В результате столкновения Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Яндиев же был задержан на 48 часов и затем отправлен в изолятор временного содержания. 17 ноября боец вышел на свободу. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Как позднее сообщил Харитонов, стычка произошла из-за долга в размере более 2 млн рублей, который должен был вернуть Яндиев. По словам последнего, ситуация попросту является провокацией со стороны Харитонова.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о ходе дела и о взаимоотношениях с Яндиевым.