Александр Емельяненко сказал, когда подерётся с Дациком

Российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион ProFC в тяжёлом весе Александр Емельяненко заявил, что его поединок с известным спортсменом Вячеславом Дациком состоится в марте 2022 года. Как он сказал VSEPROSPORT, бой запланирован и значится в его расписании.

По моему плану он (бой с Дациком. — NEWS.ru) пройдёт в середине или конце марта. Наши менеджеры находятся в тесной связи и уже имеют договоренность. Более того, этот бой будет сопровождаться большим и громким событием вокруг него самого. Поэтому следите за анонсами и ждите новостей, — сказал Емельяненко.

За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел девять поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Александр известен по выступлениям в японском промоушене PRIDE, в 2010 году победил Энди Бегтссона и взял пояс чемпиона ProFC.

Дацик провёл 14 поединков по правилам MMA, в шести из которых одержал победу (все — досрочно), а в восьми потерпел поражения. Также он выступал в кикбоксинге, где выиграл шесть боёв из восьми. В последнем из них он проиграл легендарному Жерому Ле Банне.

Ранее Емельяненко провёл эфир на своей странице в социальной сети Instagram. Ряд пользователей предположили, что боец смешанных единоборств был нетрезв в процессе общения с болельщиками.