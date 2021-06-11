Адесанья победил Веттори в реванше и отстоял титул UFC

https://static.news.ru/photo/1729ece4-cc07-11eb-a866-96000091f725_660.jpg Исраэль Адесанья Фото: stylebender/instagram.com

В главном бою вечера турнира UFC 263 нигериец Исраэль Адесанья (21-1) победил единогласным решением судей итальянца Марвина Веттори (17-5-1) и отстоял титул чемпиона UFC в среднем весе.

Итальянец предсказуемо стал использовать тактику переводов в партер, как это успешно делал предыдущий соперник Адесаньи Ян Блахович. Поначалу это ему удавалось, но нигериец при этом отползал к сетке и вставал. В стойке чемпион старался ограничить активность соперника за счёт лоу-киков и выигрывал за счёт скорости рук.

Во втором раунде бойцы обменялись плотными ударами, но в целом нигериец взял бой под свой контроль и не дал свалить себя с ног. Веттори получил хорошую позицию в партере в начале третьего раунда, но поторопился при попытке удушающего приёма и упустил соперника.

В чемпионских раундах Веттори уже прихрамывал и от отчаяния искал спасения в клинчах, но при этом и в борьбе у него не было внушительного перевеса. Достать же чемпиона мощным ударом итальянец так и не смог, а в последнем раунде Адесанья уже откровенно игрался с ним. Все судьи по итогам пяти раундов отдали убедительную победу Исраэлю со счётом 50:45.

Как стало известно ранее, мексиканский боец Брэндон Морено победил удушением из-за спины в третьем раунде бразильца Дейвисона Фигейредо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.