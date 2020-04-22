Производители чая заявили о грядущем повышении цен

https://static.news.ru/photo/356e2eea-8441-11ea-89cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Chan/Xinhua/Global Look Press

Чай на мировом рынке может подорожать из-за сокращения объёма сбора, которое вызвано распространением коронавируса. В России также не удастся избежать подорожания.

Такое мнение высказали эксперты, опрошенные РИА Новости.

Карантин, введённый в Индии и Шри-Ланке, привёл к тому, что не состоялся ранний сбор урожая. Начались сбои в поставках. Об этом рассказал гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Он добавил, что первые апрельские аукционы в Шри-Ланке идут в электронном формате и показывают превышение привычного уровня цены в среднем на 20%, по $3,5 за кг.

По мнению Чантурии, в России производители благодаря фасовке на своих предприятиях и диверсификации мировых закупок могут попытаться сдержать цену на чай, но полностью избежать её повышения не получится.

Директор по корпоративным коммуникациям группы компаний «Орими» Мария Драбова объяснила перебои в поставках чайного сырья тем, что многие поставщики не в состоянии обеспечить заявленный объём отгрузок. Трудности есть и в транспортировке чая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил: в Минпромторге не зафиксировали серьёзного роста цен на продовольственные товары. Однако из-за колебания курса валют цены могут значительно подняться в ближайшее время. На данный момент, по словам Мантурова, наблюдаются некоторые ограничения поставок непродовольственных товаров.