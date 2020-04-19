Мантуров заявил о возможном повышении цен на продовольственные товары

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посоветовал россиянам пить отечественный чай. По его словам, он сам регулярно покупает российскую продукцию и доволен её качеством.

У нас выращиваются травяные чаи, иван-чай, например, и здесь мы с вами не зависим от импорта. Ну, я, например, активно пью сегодня наши российские травяные чаи. Всем рекомендую это делать,...