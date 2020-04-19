Мантуров заявил о возможном повышении цен на продовольственные товары

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о том, что в Минпромторге не зафиксировали серьёзного роста цен на продовольственные товары. Однако из-за колебания курса валют цены могут значительно подняться в ближайшее время.
Мы не фиксируем каких-то серьёзных изменений по цене, колебания очень несущественные. Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию, — заявил он.
На данный момент, по словам Мантурова, наблюдаются некоторые ограничения поставок непродовольственных товаров. В частности, средств индивидуальной защиты, медицинской техники и лекарств.
Нам перестали поставлять — так же, как и мы, — ограничили, или, точнее, запретили, поставку по средствам индивидуальной защиты, медицинской техники, которая требуется для борьбы с коронавирусом, и, конечно же, мы относимся к этому с пониманием, — добавил Мантуров.
Ранее NEWS.ru писал, что Мантуров порекомендовал россиянам пить травяной чай. По его словам, он сам регулярно покупает российскую продукцию и доволен её качеством.
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