«Газпром» ответил на обвинения Европарламента в росте цен на газ

«Газпром» поставляет газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами, так в пресс-службе компании прокомментировали требование депутатов Европейского парламента провести расследование о деятельности компании. По мнению представителей «Газпрома», газовый гигант всегда стремится удовлетворить потребности своих клиентов.

«Газпром» осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей, — рассказали в пресс-службе.

Авторами инициативы об антимонопольном расследовании против «Газпрома» стали 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии. Они требуют, чтобы Еврокомиссия проверила, не стали ли действия российской корпорации причиной роста цен на газ в Европе.

Известно, что цена за тысячу кубометров газа в Европе достигла отметки в 950 долларов.

Ранее стало известно, что рекордные цены на газ в Европе заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию. Раньше проблемы цен решались с помощью перехода на уголь, однако сейчас его запасов в Европе сравнительно немного.