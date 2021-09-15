Европе не хватило угля для сдерживания цен на газ

Рекордные цены на газ в Европе заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию. Раньше проблемы цен решались с помощью перехода на уголь, однако сейчас его запасов в Европе сравнительно немного, пишет «Коммерсант».

Нынешний рост цен на природный газ оказывает серьёзное давление на европейских политиков. Так, власти Испании 14 сентября приняли закон, который ограничивает прибыль энергетических компаний, а также индексацию тарифов на газ (не более 4,4% в третьем квартале), чтобы сгладить всплеск цен на электроэнергию. Примеру Испании могут последовать и другие европейские страны.

Рост цен на газ объясняется низким уровнем запасов голубого топлива в подземных хранилищах Европы (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) и нежеланием «Газпрома» увеличивать поставки до запуска «Северного потока — 2». На ситуацию может повлиять увеличение поставок СПГ, переключение европейской генерации с газа на уголь и снижение спроса.

Однако цены на спотовом рынке в Азии по-прежнему выше европейских, а переключение на уголь ограничено из-за сравнительно небольшого числа оставшихся мощностей. Так, в Великобритании, где в связи с ростом цен на газ растёт стоимость электроэнергии, работают всего две угольные ТЭС, а мощность их с 2011 года снизилась с 23 ГВт до 5 ГВт против 39 ГВт газовых станций.

Стоимость газа, при которой экономическая эффективность угольной и газовой генерации уравнивается, зависит в том числе от стоимости квот на выбросы углекислого газа, которая сейчас составляет в ЕС около €60 за тонну. По оценке аналитика Vygon Consulting Ивана Тимонина, в сложившихся условиях страны будут наращивать выработку угольной генерации.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе побила очередной рекорд, впервые в истории достигнув отметки $950 за тысячу кубометров. Цена октябрьского фьючерса на 09:35 мск составила $841,39 за тысячу кубов. К 10:21 она возросла до $851,27, а в 10:46 превысила $875,84. Спустя час она перевалила за отметку в $900 и таким образом выросла за день сразу на 20%.