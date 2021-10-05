Американские рынки обвалились после сбоя Facebook

Обвал американских рынков произошёл после сбоя в Facebook и падения акций компании Марка Цукерберга и других IT-предприятий. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, на торгах 4 октября акции сначала немного просели в стоимости, а потом произошло резкое падение, за которым последовал обвал основных индексов.

В частности, индекс S&P 500 упал на 1,3%, Nasdaq 100 более чем на 2%, Dow Jones почти на 1%, NYSE Composite — на 0,73%.

Так называемые компании FANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) вместе потеряли $243 млрд капитализации за ночь, что стало крупнейшей рыночной потерей за последний год. Alphabet потерял более 3%, Amazon — 2,85%, Netflix — 2,6%, Apple — 2,4%, Microsoft — более 2%.

Стоимость ценных бумаг Facebook на закрытии торгов упала более чем на 5%, капитализация снизилась на $50 млрд. Глава компании Марк Цукерберг потерял $6,6 млрд после сбоев Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.

4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений Цукерберга оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Глава компании извинился за глобальный сбой. Команда инженеров назвала причиной неполадок изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. Они отвечают за координацию сетевого трафика между центрами компании по обработке данных.