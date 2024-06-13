Врач перечислила продукты, которые можно смело замораживать Врач Клищенко: замороженные брокколи и цветная капуста не потеряют витамины

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Можно спокойно замораживать брокколи, цветную капусту, чернику и клубнику, рассказала «Вечерней Москве» терапевт-нутрициолог Екатерина Клищенко. По ее словам, значительных различий витаминов в свежих и замороженных продуктах не выявили.

Медик отметила, что еще можно замораживать болгарский перец, шпинат, тыкву, зеленый горошек, спаржу, кукурузу, виноград, персики, абрикосы и другие фрукты и ягоды. В этих замороженных продуктах также не сильно отличается концентрация витамина С, провитамина А и фолиевой кислоты.

При этом питательная ценность замороженных продуктов даже больше, чем свежих, так как в тех, что хранятся просто в холодильнике, начинают разрушаться витамины, добавила Клищенко. Чтобы максимально сохранить пользу от таких продуктов, нужно выбирать для заморозки те, что находятся на пике зрелости.

Нутрициолог объяснила, что сначала нужно помыть продукты, чтобы избавиться от вредных микроорганизмов, а потом разложить их в один слой на доску и оставить в морозилке на пару часов. После этого нужно переложить замороженные овощи, фрукты и ягоды в герметичные пакеты или контейнеры, максимально убрав оттуда воздух.

Не рекомендуется замораживать продукты, у которых высокое содержание воды, например, огурцы и салат, подчеркнула врач. Они потеряют форму и структуру после разморозки, подытожила нутрициолог.

Ранее терапевт Анастасия Агаева рассказала, что в холодильнике нужно хранить сырые продукты отдельно от приготовленных. По ее словам, если разместить их на одной и той же полке, может произойти перекрестное заражение микробами.