Терапевт посоветовала, как лучше хранить в холодильнике еду Терапевт Агаева: сырые продукты лучше хранить в холодильнике отдельно от готовых

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В холодильнике нужно хранить сырые продукты отдельно от приготовленных, рассказала Lenta.ru терапевт Анастасия Агаева. По ее словам, если разместить их на одной и той же полке может произойти перекрестное заражение микробами.

Терапевт отметила, что рекомендуется не переполнять холодильник, иначе разные блюда будут стоять слишком близко друг к другу. Также лучше всего расставлять продукты по полкам таким образом, чтобы на самой верхней были готовые блюда, на средней — яйца и молочные продукты, а на нижней — мясо и рыба.

Самое теплое место — это дверца холодильника, добавила специалист. Туда можно положить открытые упаковки сока и консервы. Зелень, фрукты и овощи лучше поместить в специальный нижний ящик.

После приготовления еду нужно убрать в холодильник максимум через два часа, а в жаркое время — через час, напомнила Агаева. Кроме того, салаты из овощей без заправки можно хранить в холодильнике всего несколько часов, а свежий фарш — не больше 12 часов, подытожила терапевт.

Ранее диетолог Кристина Войт рассказала, что неостывшую еду часто убирают в холодильник, тем самым нарушая его микроклимат, что может вызвать появление бактерий. По ее словам, неправильное хранение может привести к поломке техники и проблемам со здоровьем.