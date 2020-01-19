https://static.news.ru/photo/10dbe7cc-3ade-11ea-8ef0-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в биографической книге «Плата за успех» рассказала, как разоблачила аферистку, запросившую у арабского богача 100 тысяч евро за организацию встречи и ужина с ней.

Однажды неизвестная женщина, пишет Волочкова, привезла подарки для неё и дочери Ариши. Дарителем оказался якобы пожелавший сохранить анонимность мужчина из Арабских Эмиратов, куда он пригласил балерину в гости.

Волочкова отказалась и взамен предложила помочь ей с организацией гастролей в Казахстане. Мужчина согласился и предоставил ей бронированный Mercedes и президентский люкс, но сам не объявился. Тогда, призналась балерина, она заподозрила, что встречу откладывает посредница.

Женщина эта всё время под разными предлогами выманивала у него деньги под якобы организацию предстоящей встречи. В частности, ужин с Анастасией Волочковой она продала ему за 100 тысяч евро! Чуть позже мы с Султанбеком наконец встретились и подружились, — процитировала Волочкову «Комсомольская правда».

Балерина призналась, что свой белый автомобиль Maybach она получила от этого поклонника.

Как писал NEWS.ru, уставшая от хейтеров Волочкова в январе закрыла комментарии в Instagram.