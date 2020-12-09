В России появилась мода менять обручальные кольца

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Одно обручальное кольцо на всю жизнь — это пережиток прошлого. Сегодня супруги меняют свадебные кольца раз в 5--10 лет на годовщину бракосочетания, о такой тенденции рассказал в беседе с NEWS.ru ювелир Максим Ломоносов.

Когда люди женятся, у них не всегда есть деньги на что-то хорошее и дорогое. Вначале они обходятся простыми украшениями. После нескольких лет брака покупаются более дорогие кольца — из белого золота, с бриллиантами, из керамики. А старые украшения оставляют лежать в шкатулке или отправляют на переплавку. Максим Ломоносов ювелир ювелир

Решение поменять кольца часто принимают люди, которые женились в 90-е годы, когда выбор ювелирных изделий был невелик и многие серьёзно обеднели, привёл пример Ломоносов.

Эксперт также сообщил, из какого металла чаще покупают обручальные кольца россияне. На первом месте оказалось золото красноватого оттенка. Около 50% россиян предпочитают изделия из этого металла. На втором месте — белое золото, примерно 30% наших соотечественников покупают такие свадебные кольца. Ещё 10% приходится на золото жёлтое, которое больше распространено в восточных странах. Остальные предпочитают необычные кольца — из керамики или серебра.

Средняя стоимость одного обручального кольца в Москве составляет 30--40 тысяч рублей. В регионах траты молодожёнов намного скромнее. Средняя стоимость одного изделия не превышает 15 тысяч рублей, сообщил Максим Ломоносов.

Ранее NEWS.ru писал, что в России началась маркировка ювелирной продукции. Она проводится с 1 декабря 2020 года. В течение месяца она будет вестись добровольно в тестовом режиме. Уже с 1 января маркировка станет обязательной для данной отрасли, а с 1 июля 2021 года в России будут продаваться лишь маркированные драгоценные изделия.