Тренер раскрыла принципы здорового бега Тренер Волынкина: правильное дыхание является принципом здорового бега

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Бег является травматичным видом спорта, поэтому важно соблюдать несколько правил, заявила NEWS.ru спортивный тренер Мария Волынкина. По ее словам, при пробежке необходимо следить за дыханием, пятка должна касаться земли в последнюю очередь, а основной вес тела — ложиться на среднюю часть стопы.

Вдохнули носом, ртом выдохнули. На землю нужно наступать мягко. Также не должно быть шарканья и подгибания пальцев. Стопа должна аккуратно приземлиться на среднюю часть. Нужно регулировать шаг, стараться бежать равномерно. Никаких сильных толчков или высоких подскоков на ногах. Резкие удары тоже могут привести к травмам суставов или позвоночника, — сказала тренер.

Волынкина объяснила, что в бег нужно входить, постепенно увеличивая нагрузку. Кроме того, по ее словам, при пробежке тело должно быть расслабленным.

Смотреть нужно прямо, никаких бегающих глаз. Тело не должно быть скованным, а расслабленным и в тонусе. Руки помогают движениям ног. При зажатом теле энергия тратится не туда, — рассказала Волынкина.

Ранее Волынкина рассказала, что неправильная техника бега может привести к серьезным травмам не только голеностопного и коленного суставов, но и позвоночника. По ее словам, частыми ошибками являются «втыкающий» бег, косолапость и бег с пятки.