Названы опасные для здоровья ошибки при беге Тренер Волынкина: «втыкающий» бег и косолапость вызывают проблемы со здоровьем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Неправильная техника бега может привести к серьезным травмам не только голеностопного и коленного суставов, но и позвоночника, заявила NEWS.ru тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, частыми ошибками являются «втыкающий» бег, косолапость и бег с пятки.

Первая ошибка — «втыкающий» бег, когда носки втыкаются в землю. Это чревато травмами голеностопного и коленного суставов. Вторая распространенная ошибка — бег с пятки. Это травмоопасно, так как идет большая нагрузка на спину и коленный сустав, ощущения, как будто ударил разряд молнии, — отметила Волынкина.

Тренер добавила, что часто при беге люди заваливаются на часть стопы. По словам специалиста, подобная ошибка также может привезти к проблемам с позвоночником.

Ранее Волынкина рассказала, что в зонах воркаута есть все необходимое для поддержания тонуса, но лучше всего выполнять многосоставные упражнения. Она посоветовала делать тренировку на все группы мышц. По словам Волынкиной, следует обязательно выполнять приседания, отжимания от скамьи и на брусьях, подтягивания, прыжки, прямую и боковую планки. Тренер добавила, что подобные упражнения можно делать по кругу, например, выполнив три подхода.