Топ-стилист призвал россиян надевать зимой шапки

https://static.news.ru/photo/144b47a8-45ba-11eb-ac1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ношение шапок зимой не наносит вред волосам, а наоборот — спасает их, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru топ-стилист Игорь Калмыков.

Обязательно носите шапку, особенно если на улице ниже −7 °C. Мы используем разные вещи для здоровья волос, включая масло. Но идём на мороз. Что происходит? Прежде всего выходит влага. Далее — сухость, ломкость волос. Пожалуйста, надевайте шапки и берегите волосы, — сказал Калмыков.

Кроме того, топ-стилист отметил, что народные рецепты по уходу за волосами имеют большой эффект. Однако нужно понимать, как и при каких условиях пользоваться той или иной маской. Для этого нужен совет профессионала — знающего парикмахера или специалиста-трихолога.

Калмыков работает с Владом Соколовским, Серафимой Низовской и другими звёздами.

Ранее стилист Сергея Лазарева и других российских звёзд Антон Смок в интервью NEWS.ru призвал мужчин быть более смелыми в выборе причёсок.