Топ-стилист призвал россиян надевать зимой шапки

Ношение шапок зимой не наносит вред волосам, а наоборот — спасает их, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru топ-стилист Игорь Калмыков.
Обязательно носите шапку, особенно если на улице ниже −7 °C. Мы используем разные вещи для здоровья волос, включая масло. Но идём на мороз. Что происходит? Прежде всего выходит влага. Далее — сухость, ломкость волос. Пожалуйста, надевайте шапки и берегите волосы, — сказал Калмыков.
Кроме того, топ-стилист отметил, что народные рецепты по уходу за волосами имеют большой эффект. Однако нужно понимать, как и при каких условиях пользоваться той или иной маской. Для этого нужен совет профессионала — знающего парикмахера или специалиста-трихолога.
Калмыков работает с Владом Соколовским, Серафимой Низовской и другими звёздами.
Ранее стилист Сергея Лазарева и других российских звёзд Антон Смок в интервью NEWS.ru призвал мужчин быть более смелыми в выборе причёсок.