Звёздный стилист Смок: мужчинам в России нужно быть смелее в выборе стрижек

Какие мужские стрижки сейчас актуальны в России и на Западе? Подходят ли новые образы Диме Билану и Кончите Вурст? Облысеет ли Филипп Киркоров? Как ведут себя в кресле стилиста педантичный Сергей Лазарев и эксцентричный Василий Уткин? Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал звёздный мужской парикмахер Антон Смок.

О российской мужской красоте и западных трендах

— В России считается, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны: встал утром, рукой прилизал волосы и пошёл. А если ты носишь укладку и вообще ухаживаешь за собой, то, значит, или музыкант, или фрик. Изменился ли этот стереотип?

— Я начинал стричь в Казани, там с этим очень сложно было. Мужчины не привыкли ухаживать за собой, ходить в салоны, стриглись за 200-300 рублей. Но это, наверное, в целом как и везде. Но я могу сказать, что идёт прогресс, мужики стали более качественно за собой следить, начинают выглядеть лучше. Но это не значит, что нужно останавливаться.

— Какие стрижки чаще выбирают?

— Я классик. Я люблю сдержанные мужские стрижки, хипстерская история мне не близка. Я всегда готов к экспериментам, но моя задача как мастера объяснить, насколько это будет носибельно, сможет ли клиент носить это дома: применять ту или иную укладку. После конструктивного общения с каждым клиентом мы всё-таки приходим к тому, что нужно сделать что-то носибельное. Основная масса моих клиентов — это обычные люди, которым нужно просто хорошо выглядеть.

Но это не значит, что нужно стричься только коротко. Я люблю удлинёнку, когда слишком объёмный верх, тогда это можно уложить в какой-то более аккуратный вариант. Мне вот это всё по душе. Я не за напрочь выбритые виски, не за соблюдение всех пропорций. Я всё-таки за какие-то мужские формы: угловатые, трапециевидные, чтобы всё это было чётко. Главное, чтобы шло. Это ключевой момент.

— Но всё-таки стрижки российских мужчин кардинально отличаются от западных? В чём их особенность?

— По поводу европейских людей, голливудских звёзд — у многих из них удлинённые стрижки. Это показывает, что удлинённая стрижка — это классика. Мы все имеем разные пропорции лица, и когда волосы длинные, в принципе многие черты за счёт волос прячутся, убирается форма головы за счёт вот этой шапки и объёма волос.

Снова карантин. Бриться налысо?

— Весной мы все сидели на карантине, салоны не работали. Кто-то стриг себя сам, хотя некоторые постоянно это делают, но всё же: можно ли себя постричь правильно?

— Ни в коем случае не надо самому стричься! В этом нет никакого смысла.

— А что же делать, если снова будет тотальный локдаун? Растить?!

— Как ни странно, да! Если закроют надолго, есть люди, которые соблюдают все ограничительные меры. И много таких людей, которые отращивают волосы. То есть это тот момент, когда ты должен попробовать на себе удлинённую стрижку.

Как бы это странно ни звучало, около 10 человек из моей клиентской базы сейчас «переобулись» и начали хорошо относиться к удлинённым стрижкам. Потому что это реально очень удобно. Все, кто обрился или коротко подстригся, тысячу раз пожалели. Ты каждый день просыпаешься, и у тебя день изо дня одинаковая короткая стрижка. Это странно. Когда у тебя есть длина волос, ты можешь уложить назад, на бок, прямо. У тебя есть выбор.

— А как в твоём кресле оказались звёздные гости?

Я работал на Мещанской, там рядом офис Comedy Club. Они приходили к нам и садились не к кому попало, а к тем, кого им рекомендовали. Они любят спокойные стрижки и в целом сами спокойные люди, хорошие ребята. Мы общались наравне.

— А как же пришёл к тебе Сергей Лазарев?

Антон Смок и Сергей Лазаревanton_smok/instagram.com Антон Смок и Сергей Лазаревanton_smok/instagram.com

— Сергей Лазарев попал ко мне в кресло по личной рекомендации. Когда работаешь с известными людьми, тут уже не работает реклама в социальных сетях. Работает сарафанное радио.

— Сергей в нашей стране — большая звезда. Кроме того, он известен своей педантичностью и требовательностью. Волновался, когда он пришёл?

— Когда пришёл Лазарев, конечно, — это другой уровень работы и ответственности. Ты не можешь сделать плохо. У меня есть черта — я очень дотошный. Ты хочешь сделать это чересчур хорошо, и, возможно, это не всегда получается. Это, наверное, мой минус. Я замороченный на качестве человек.

Сергей без понтов, но ты ощущаешь, что пришёл статусный человек. Он приходит прежде всего к мастеру, чтобы получить услугу. Я не могу сказать о каком-то суперсодержательном диалоге, это исключительно тёплое приветствие, ощущаешь, что человек тебе доверяет. Доверие — это важно, это, безусловно, приятно.

— Он диктует тебе, как должен выглядеть? Или всё-таки он слушает мастера?

— Спустя какое-то время начали приходить к тому, что нужно что-то менять. Делали достаточно короткие волосы, отстригали этот чуб, он ходил с короткими волосами. То есть тут тоже важно отталкиваться от лица, у него достаточно коммерческая внешность, и ему пойдёт как классическая стрижка, то есть, грубо говоря, с аккуратно убранными волосами набок, так и чуб, какая-то текстурная стрижка. Вариаций здесь очень много.

— То есть это вы стали первым, кто отстриг его знаменитый чуб?

— Возможно, он стригся и раньше коротко, но после какого-то длительного периода чуб отстриг я.

— У тебя стригся и друг Лазарева Влад Топалов. Но их образы максимально отличаются друг от друга. Что любит Влад? И что идёт ему?

— Да, у них отличаются образы: у Сергея более сдержанный, а Влад любит что-то агрессивнее, что-то такое дерзкое. То есть текстурное максимально. Раздолбайские укладки, и ему это идёт. В принципе эта удлинённая стрижка, он сейчас, конечно, стрижётся короче.

— Среди твоих клиентов есть и эксцентричный Василий Уткин. А какой он клиент?

— Василий Уткин — максимально свойский, я бы так сказал. То есть человек, я даже не знаю, как это можно описать: это просто крутой, открытый мужик, которому ты можешь в принципе задать вопросы, но опять-таки я никогда не лезу в личное пространство, пока не почувствую, что можно задать вопрос, спросить о чём угодно. Василий — максимально открытый, без каких-то звёздных загонов.

— Как прошла первая встреча с ним?

— Василий Уткин тоже попал по рекомендации. С ним произошла такая прикольная штука. В салоне, в котором я стриг, работал Саша. Собственно, он и привёл Василия ко мне, посадил в кресло. И когда он первый раз пришёл, я проспал часа на полтора. В 10:00 мне звонит администратор и говорит: «Ты где?». У меня такая тенденция — я просплю раз в год в любом случае. И вот так получилось, что меня ждал Вася Уткин, а я проспал на полтора часа. То есть всё это время он сидел и ждал меня, при этом у него была возможность пересесть к кому-то другому, но он ждал меня, потому что рекомендовали.

О дредах Киркорова и красном цвете Билана

— Наверное, главный человек в нашей стране, кто не боится экспериментировать с образами — Филипп Киркоров. Он задаёт тренды?

Филипп Киркоров fkirkorov/instagram.com

— Я не могу сказать, что он задаёт тренды, это тоже будет слишком громко. Я вообще не могу сказать, что кто-то может задать тренд чему-то. Мода в принципе циклична, многие вещи давно придуманы. Просто их нужно включить в правильное время, уметь сочетать правильно с одеждой и так далее, тогда это будет классно.

Филипп — это просто сформировавшийся человек, который имеет право делать так, как он хочет, одеваться так, как он хочет, потому что он так делает всегда: у него всё хорошо с самооценкой. Если человек реально от этого кайфует, то и ты, и я, и все люди должны признать, что это классно.

Это одна из издержек, наверное, на которую они вынуждены идти в силу своей профессии. Я не могу сказать, что Филиппу всё к лицу, но его внешний вид не вызывает у меня какого-то ахтунга. То есть несмотря на то, что всё это делается нарочито, всё пёстро, классно, и ему всё это подходит.

— Недавно он снова примерил дреды на себя. Это опасно для волос? Тем более что Королю уже за 50?

— Вообще дреды сами по себе — очень стрессовая ситуация для волос, то есть это надо понимать, что всё очень сильно жёстко натягивается.

— Он облысеет?

— Да чёрт его знает, тут невозможно сказать. Порой самые пагубные вещи, которые мы делаем со своим здоровьем и внешностью, не влекут за собой абсолютно никаких последствий. То есть тут невозможно знать точно, можно лишь сказать о том, что это точно плохо для волос. Но если этого требует работа, если этого требует образ, то почему бы и нет.

— А как тебе новые образы Димы Билана и Кончиты Вурст? Победитель Евровидения — 2008 перекрасился в красный, а триумфатор 2014 года стала розовой.

— Образ Билана — это дёшево, выглядит странно. Кончита — персонаж неоднозначный. Это человек такой, он так себя несёт. Это не элемент образа, он есть такой. В этом ничего странного нет. Однако, на мой взгляд, это окрашивание выглядит лучше окрашивания Билана чисто с профессиональной точки зрения

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О пиаре за счёт звёзд и опустошающем карманы коронавирусе

— У тебя много звёздных гостей, но ты не пиаришься за их счёт, не ходишь по ТВ, не проводишь прямые эфиры в социальных сетях, как это делают твои коллеги. Почему?

— Я достаточно скромный человек, надо понимать, что те люди, которые были у меня, это не означает, что они мои постоянные клиенты. Сейчас я на пути выстраивания долгосрочных отношений с любыми, неважно, известными или неизвестными людьми. Для меня всегда важна перспектива, то есть долгосрочные отношения.

— А карантин сильно опустошил твой карман?

— Просадка определённая была. Все мы люди, нужно как-то двигаться, крутиться. С кем мы имеем личный контакт, кого хорошо знаем, с теми работали. Выезжали к ним на локации, работали в коворкинг-центрах, которые мы могли взять в аренду, соблюдая все нормы. Никаких поблажек государство нам не даёт, мы вынуждены как-то двигаться дальше. В любом случае переломные, хорошие моменты происходят тогда, когда возникают сложности. Поэтому сейчас я больше не работаю на кого-то, у меня своё дело. Своё кресло и свои клиенты.