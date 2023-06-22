Стоит ли ехать в Сочи в 2023 году: отзывы россиян о ценах, море и пляжах NEWS.ru собрал мнения отдыхающих об одном из самых популярных курортов в России

Фото: NEWS.ru

В нынешнем курортном сезоне отдых в Сочи подешевел на 15% по сравнению с 2022 годом. Сейчас цена путевки составляет 91 тысячу рублей за 10 ночей для двоих, годом ранее — 108 тысяч рублей. Это следует из рейтинга Ассоциации туроператоров (АТОР). Стоит ли ехать в Сочи в 2023 году? NEWS.ru собрал отзывы россиян о ценах, море, пляжах, сервисе и отелях в самом популярном в стране городе-курорте.

Что нравится и не нравится туристам в Сочи

На сайте tonkosti.ru средняя оценка отдыху в Сочи по мнению гостей — 6,3. Сайт маркирует такую оценку как «нормально». Большинство жалоб туристов касается дороговизны курорта. Многие обращают внимание на низкий уровень сервиса, навязывание дополнительных услуг, их несоразмерно высокую стоимость. Из плюсов пользователи отмечают природу и интересные экскурсии.

Юзер под ником en13 остался недоволен отдыхом в курортном городе и в своем отзыве не стеснялся выражений, назвав Сочи «совковой помойкой». По его мнению, отдых здесь настолько дорогой, а уровень сервиса настолько низкий, что разумнее за те же деньги слетать во французские Канны.

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«Совковая помойка по цене уже дороже, чем Лазурка во Франции... „Это же Сочи“, — говорят местные. Звучит очень смешно, так как Сочи-Адлер — это помойка с завышенным ценником. <...> Вам здесь грубят, вас тут разводят на деньги, сервис уровня совка, плати за все, за вход, за выход, а еще налог, залог. Еще тут грязно и воняет, валяется куча мусора, пляжи на троечку. Местные всегда пытаются впарить кислотные бодяги, называя это „вином“ за бешеные деньги. Такого уровня разводилова я нигде еще не видел», — высказался он.

Фото: NEWS.ru

Анастасия, которая побывала в Сочи в апреле этого года, считает, что на дороговизну отдыха жалуются «ленивые».

«Дорого отдыхать в Сочи ленивым, тем, кто не хочет искать отель, а выбирает самые популярные и известные большие отели. Не сравнивайте с другими курортами. Отдых в Сочи классный, но „все включено“ и сервис как в Турции тут будут стоить в пять раз дороже. Хотите в Турцию — езжайте в Турцию», — написала она.

В целом отдыхом Анастасия осталась довольна: вдвоем с мужем они потратили 34 тысячи рублей, включая перелет. Питание в стоимость не входило, но пара нашла этому романтичную альтернативу.

«Можно заказать завтраки за отдельную плату, но мы не брали, показалось скучновато, мы завтракали фруктами, выпечкой и кофе на пляже. Брали термос, грели круассаны из магазина и устраивали посиделки в шезлонгах — красота! Несколько раз покупали у хозяев шашлык. Понравилось, очень вкусно, но дороговато. В городе можно найти варианты дешевле, по вкусу не хуже», — поделилась Анастасия.

Каков риск заразиться инфекциями

Другой проблемой Сочи отдыхающие называют высокую вероятность заразиться ротавирусом. Впечатлением об испорченном отдыхе из-за болезни поделилась пользовательница под ником ekotlovskaya.

«Отдыхали в Лоо восемь дней! Три дня купались на море, не вылазили из воды! На четвертый день всей семьёй хапанули ротавирус, переболели так, что думали — помрем, с температурой, рвотой и поносом! Оклемались только за день до вылета! В итоге провалялись в номере, мало где были и потратили кучу денег!» — написала она.

Поездка в Сочи пользовательницы с ником yakasova также не обошлась без встречи с инфекцией.

«Не самое лучшее море и пляж, подхватили ротавирус, скорая так и не приехала на вызов», — рассказала она.

Фото: NEWS.ru

На что россияне жалуются больше всего

Учредитель турагентства Go travel Наталия Ансталь в разговоре с NEWS.ru предположила, что многие российские туристы остаются недовольны отдыхом в Сочи, так как привыкли к концепции All inclusive, которую наши отели пока не готовы перенять.

«Очень мало отелей на такой концепции в Сочи. В основном питание либо самостоятельно — где-то в кафе, в ресторанах либо в отелях. И это выходит значительно дороже. То есть даже если, например, купить путевку по цене ниже Турции, то в любом случае с собой приходится брать намного больше денег. Действительно жалоб на сервис очень много, он там хромает», — пояснила она.

Как сделать поездку бюджетной и приятной

Желающим сэкономить Наталия Ансталь рекомендует заранее планировать отдых и изучать цены, выходить за пределы курортной зоны.

«Если продумать поездку заранее, все распланировать и знать, куда съездить, что посмотреть, то можно отдохнуть достаточно бюджетно и не попасться на эти все разводы. Если все время ходить на пляж, оплачивать платные лежаки и не выходить за пределы курортной зоны, конечно, там можно оставить сумасшедшие деньги», — говорит она.

Есть ли альтернативы Сочи

Оптимальными альтернативами Сочи собеседница NEWS.ru назвала Турцию и Египет. При этом, чтобы остаться в той же ценовой категории, нужно либо бронировать путевки заранее, либо, наоборот, быть готовым поехать в «горящий» тур.

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