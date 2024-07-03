Россиянам посоветовали, как выбрать спелую дыню Агроном Ганичкина: спелая дыня ароматно пахнет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спелая дыня должна ароматно пахнуть, рассказала «360» телеведущая и агроном Октябрина Ганичкина. По ее словам, также можно попробовать надавить на плод, чтобы оценить степень его зрелости.

Надо взять дыню и чуть-чуть надавить на противоположную сторону от хвостика. Если она продавливается, это вкусный плод, — объяснила телеведущая.

Спелая дыня-колхозница отличается насыщенным цветом и тяжелым весом, пишет издание. Если щелкнуть пальцами по этому сорту, должен быть глухой звук, что говорит о спелости плода.

Чтобы выбрать спелую дыню-торпеду, нужно проверить ее кожуру, она не должна быть сморщенной. Также этот сорт должен быть мягким на ощупь и ароматно пахнуть. Кроме того, корка такой дыни должна быть покрыта выпуклой сеточкой кремового цвета.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал: чтобы выбрать качественный и спелый арбуз, нужно проверить его поверхность. По его словам, также по внешнему виду кожуры можно распознать наличие в ягоде токсичных нитратов. Агроном отметил, что поверхность должна быть гладкой. Также лучше выбирать арбузы среднего размера. Кроме того, важно обратить внимание на полосы, если они четкие, значит, плод созрел в естественных условиях, в поле.