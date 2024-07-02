Агроном назвал признаки качественного арбуза Агроном Викулов: у качественного арбуза должна быть гладкая поверхность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы выбрать качественный и спелый арбуз, нужно проверить его поверхность, рассказал «Москве 24» агроном Владимир Викулов. По его словам, также по внешнему виду кожуры можно распознать наличие в ягоде токсичных нитратов.

Как правило, у арбуза с высоким содержанием нитратов более бугристая, неровная поверхность. То есть происходит быстрый рост, и это не всегда хорошо сказывается на кожице, — объяснил эксперт.

Агроном отметил, что поверхность должна быть гладкой. Также лучше выбирать арбузы среднего размера. Кроме того, важно обратить внимание на полосы, если они четкие, значит плод созрел в естественных условиях, в поле.

У созревшего арбуза та часть, что лежала на земле, может быть желтоватой, а у неспелого — бледной, добавил Викулов. Если плод полный и не перезрел, звук при ударе по кожуре будет звонким.

Дома разрежьте арбуз и посмотрите: если подавляющая часть семян зрелая, окраска мякоти естественная и ароматная, значит, все в порядке. Если разрезали и видите достаточно много неспелых семян, белые прожилки — скорее всего, плод недозревший либо даже с повышенным содержанием нитратов, — подытожил агроном.

Ранее врач Вера Сережина рассказала, что ранние арбузы часто содержат азотные удобрения, которые обеспечивают им быстрое созревание еще до наступления сезона. По ее словам, нитраты, которые могут накапливаться в плодах из-за удобрений, могут превращаться в токсичные нитриты в организме человека, и способны вызвать хроническую интоксикацию, которая может привести к онкологическим заболеваниям.