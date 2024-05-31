Россиянам объяснили, как выбрать качественное мороженое Эксперт по защите прав потребителей Павлов: обратите внимание на вид мороженого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупая мороженое, нужно обращать внимание на его внешний вид, заявил в беседе с «Москвой 24» глава общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Он напомнил, что лакомство не должно содержать в упаковке лед. Его наличие можно проверить, если встряхнуть товар или ощупать его.

Лед свидетельствует о нарушении температурного режима. Лакомство размораживали, а потом снова замораживали. Это может привести к ухудшению вкусовых качеств, а также к определенным бактериальным поражениям, — объяснил Павлов.

Эксперт также предложил изучить состав продукта и выбрать тот, где содержится меньше всего сахара, а также жира. Эта рекомендация станет особенно полезна для людей, придерживающихся правил здорового питания. Еще одним маркером станут результаты проверок продукции, которые регулярно публикуют Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество, добавил Павлов. По его словам, натуральное и молочное мороженое имеет на упаковке специальную маркировку «Честный знак», который отпечатан в виде QR-кода на упаковке.

Эксперт по защите прав потребителей ранее призвал покупать мед исключительно на фабрике или в магазине, который содержат при пасеке. Павлов уточнил, что продукт не стоит брать на непроверенных ярмарках или у дорог, где нельзя проверить качество лакомства.